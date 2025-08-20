In der Vorbereitung waren Tore von Union Mangelware. Außenspieler Skov macht sich zur beginnenden Spielzeit keine Sorgen über ausbleibende Treffer – auch nicht über eigene.

Berlin - Robert Skov sieht Union Berlin für die am Wochenende beginnende neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga gerüstet. „Wir wissen, wer wir sind und wie wir spielen. Wir haben das Mindset, dass wir gewinnen wollen“, sagte der 29 Jahre alte Däne vor dem Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim gegen den VfB Stuttgart.

Die vier 0:1-Testspielniederlagen in Folge wurden mit dem klaren 5:0-Sieg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Gütersloh zu den Akten gelegt. Natürlich sei es der schwierigste Teil beim Fußball, Tore zu erzielen, sagte der 14-malige dänische Nationalspieler, „aber ich habe mir in der Vorbereitung keine großen Gedanken gemacht, weil wir Stürmer und andere Spieler haben, die Tore erzielen können“.

Trainer Baumgart als Freistoß-Flüsterer

In Gütersloh ebneten drei Standards den Weg in die zweite Runde - ein Ergebnis der Vorbereitung, in der diese Formen viel trainiert wurden. „Das wird eine Waffe für uns“, ist sich der frühere Hoffenheimer sicher, „offensiv wie defensiv“.

Skov selbst eröffnete in Gütersloh den Torreigen mit einem Freistoßtreffer in die Torwart-Ecke auf Hinweis von Trainer Steffen Baumgart, der ihm tags zuvor gesagt hatte, diese Ecke anzupeilen.

Der Rat der Eltern

Nach dem Premierentreffer in Gütersloh hofft Skov darauf, die zwei Tore aus der vergangenen Saison nun toppen zu können – gerne mit weiteren Freistößen. Skov, der seit der Kindheit Freistöße trainiert, hat dabei nicht immer auf die vermeintlichen Experten gehört, die ihm eine gewisse Schusstechnik beibringen wollten und auf seine Gefühle vertraut.

Den Rat der Eltern, Freistöße zu üben, hat er aber beherzigt. „Sie sagten, wenn Du nichts anderes kannst, kannst Du wenigstens Freistöße schießen“, erzählte Skov.