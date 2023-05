Dresden - Die Frauenkirche in Dresden soll ab dem kommenden Wochenende wieder beleuchtet werden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung und beruft sich auf eine Anfrage an die Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden, Maria Noth, und Pfarrer Markus Engelhardt. „Wir haben ein wachsendes Bedürfnis in der Bürgerschaft gespürt, die Frauenkirche als ihr städtisches Wahrzeichen und als Zeichen der Zuversicht abends wieder zu sehen“, zitiert die Zeitung die beiden. Als Zeichen „gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine“ werde die Beleuchtung allerdings in reduzierter Form ohne externe Strahler erfolgen, indem nur die Kuppel angestrahlt werde.

Um in der Energiekrise Strom zu sparen, war die berühmte Stadtsilhouette von Dresden ein halbes Jahr lang nachts nicht beleuchtet worden. Anfang Mai hatten sich die Stadt Dresden und das sächsische Finanzministerium darauf verständigt, historisch bedeutsame Gebäude wieder anzustrahlen. Die Stiftung Frauenkirche hatte sich jedoch zunächst entschlossen, die Beleuchtung der berühmten Kirche nicht wieder einzuschalten.