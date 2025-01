Frauenkirche in Dresden schließt für Großputz

Dresden - Die Frauenkirche in Dresden wird nächste Woche für die alljährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen. Von Montag bis Samstag hätten Besucherinnen und Besucher keinen Zutritt in das Gotteshaus, teilte Thomas Gottschlich, Leiter der Kirchbauverwaltung der Stiftung Frauenkirche Dresden, mit. Stattdessen werden rund 40 Handwerker, Restauratoren und Reinigungskräfte in der Frauenkirche arbeiten.

Diesmal sollen insbesondere die Stuckkapitelle an den nördlichen Apsispfeilern begutachtet werden. Außerdem werden das Holzgestühl gepflegt, Oberflächen gereinigt und die Elektro- und Lichtanlagen inspiziert. Ab dem 19. Januar ist die Kirche wieder regulär geöffnet.