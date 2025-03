In den frühen Morgenstunden gerät ein Wohnhaus in Brand. Eine 71-Jährige wird dabei verletzt.

Eisenach - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Eisenach ist eine Frau leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Gründen gegen 4.30 Uhr in der Ostendstraße ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die 71-jährige Hausbewohnerin wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Haus begleitet und in ein Krankenhaus gebracht. Das Nachbargebäude sei vorsorglich ebenfalls evakuiert worden. Mehrere umliegende Straßen waren laut Polizei wegen der Löscharbeiten gesperrt. Das Feuer war erst nach etwa sieben Stunden gelöscht, wie es von der Stadtverwaltung hieß.

Der Zustand des Hauses sei so schlecht gewesen, dass die Einsatzkräfte das Gebäude nicht hätten betreten können, so die Stadtverwaltung mit. 79 Feuerwehrleute aus Eisenach und umliegenden Orten waren im Einsatz. Die Höhe des Schadens am Haus schätzte die Polizei zunächst auf 80.000 Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung fiel der Unterricht in einer Schule in der Nähe zeitweise aus.