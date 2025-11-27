In der vergangenen Woche wurde eine Fußgängerin in Weißensee von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer fuhr davon. Jetzt hat die Polizei Neuigkeiten.

Berlin - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Berlin-Weißensee, bei dem eine Fußgängerin von einem Lkw angefahren wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Fahrer ermittelt. Es handele sich um einen 57-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauerten demnach an.

Die 85 Jahre alte Frau war am vergangenen Freitag bei dem Unfall tödlich verletzt worden. An einer Ampel an der Kreuzung Buschallee Ecke Sulzfelder Straße soll sie ersten Erkenntnissen zufolge von dem Lastwagen erfasst worden sein, als der Fahrer anfuhr. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort - die Beamten ermitteln auch deswegen. Zeugen wurden um Hinweise gebeten.