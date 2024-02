In einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg bricht ein Feuer aus. Zwei Menschen werden gerettet - doch für eine 58-jährige Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Frau stirbt bei Feuer in Fischräucherei

Im Ostseebad Schönberg in Schleswig-Holstein ist eine Fischräucherei abgebrannt.

Schönberg - Bei einem Feuer in einer Fischräucherei an der Promenade im Ostseebad Schönberg ist eine 58-jährige Frau ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr gegen 10.20 Uhr alarmiert wurde, brannte das Fischgeschäft bereits in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte.

Die Flammen sprangen nach Angaben der Feuerwehr auf ein daneben stehendes Wohnhaus über. Die Feuerwehr konnte zwei Männer aus einem Hinterhof des Imbisses retten. Sie wurden nur leicht verletzt, eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Für eine 58-jährige Frau sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Sie starb an einer Rauchgasvergiftung.

Explosionsgefahr durch Gasflaschen

Den Einsatzkräften bot sich ein Bild der Verwüstung. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Da in der Räucherei auch Gasflaschen lagerten, bestand nach Angaben der Polizei Explosionsgefahr. Die Feuerwehr konnte die Gasflaschen jedoch rechtzeitig entfernen.

Am Nachmittag war der Brand weitgehend gelöscht. Auch ein Bagger war im Einsatz - zunächst um Brandherde zu löschen, später auch, um Trümmer zu beseitigen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Promenade war zum Teil gesperrt.

Die Fischräucherei mit Imbiss direkt an der Promenade im Stadteil Schönberger Strand ist laut Homepage seit mehr als 165 Jahren ein Familienbetrieb. Im Sommer können die Gäste auf einer Strandkorbterrasse und auf einer Deichterrasse ihre Fischbrötchen und andere norddeutsche Spezialitäten mit Blick auf die Ostsee genießen. Im Winter hat die Fischräucherei nur am Wochenende geöffnet.