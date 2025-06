Nach einem Unwetterunfall in Potsdam kämpft eine Frau weiter um ihr Leben. Sie wurde von einer herabstürzenden Baumkrone getroffen.

Frau nach Unwetterunfall weiter in Lebensgefahr

Eine Frau ist am Donnerstag von einer Baumkrone getroffen worden. (Symbolbild)

Potsdam - Eine Frau, die am Donnerstag von einer herabstürzenden Baumkrone getroffen worden ist, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Eine Mitteilung, wonach die Frau gestorben sei, zog die Stadtverwaltung zurück. „Die Fehlinformation beruht bedauerlicherweise auf einem Übermittlungsfehler“, erklärte ein Sprecher der Stadt. „Bitte entschuldigen Sie, die Information ist leider nicht korrekt.“

Die Frau war am Donnerstag mit einem Mann im Neuen Garten in Potsdam mit dem Fahrrad unterwegs. Als das Unwetter einsetzte, brach die Krone einer Eiche ab und begrub beide unter sich. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.