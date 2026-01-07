Bei einem Spaziergang werden eine Frau und zwei Kinder von einem Auto erfasst. Beide Kinder kommen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Nach dem Unfall ermittelt die Polizei gegen den 67 Jahre alten Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolbild)

Plauen - Zwei Kinder sind in Plauen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen die beiden Fünfjährigen ins Krankenhaus. Sie waren am Dienstag zu Fuß mit einer 27-jährigen Frau unterwegs, als sie von dem Auto erfasst wurden.

Der Fahrer hatte einen Kreisverkehr verlassen wollen. Die Frau wurde leicht verletzt. Gegen den 67 Jahre alten Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.