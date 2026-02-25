In Neukölln wird eine junge Frau Opfer eines Messerangriffs – ihr Ex-Freund steht im Fokus. Was die Polizei bei ihm fand und wie es nun weitergeht.

Berlin - Eine junge Frau ist in Berlin-Neukölln mit einem Messer schwer verletzt worden – als Tatverdächtiger kam ihr Ex-Partner in Polizeigewahrsam. Die 24-Jährige erlitt etliche Stiche in den Ober- und Unterkörper und musste am frühen Morgen in einer Klinik notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Durchsuchung des Mannes, der ebenfalls mit einer Stichverletzung im Bein in der Rettungsstelle war, fanden Polizisten ein Messer mit Blutspuren. Der mutmaßliche Täter, 24 Jahre alt, wurde im Gewahrsam erkennungsdienstlich behandelt, zudem wurde Blut entnommen. Dann wurde er wieder entlassen, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen aber weiter.