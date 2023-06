Dresden - Ein Mann ist am Freitag offensichtlich bei der Flucht vor der Polizei von einem Dresdner Hochhaus in den Tod gestürzt. Zeugen hatten am Vormittag die Polizei gerufen, weil er mit einem Messer in der Hand augenscheinlich eine Frau in seine Gewalt gebracht hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. Außerdem habe er herumgeschrien und Möbelstücke von einem Balkon des 15-stöckigen Hochhauses geworfen. Die Polizei rückte mit Spezialkräften an. Daraufhin sei er auf einer der oberen Etagen über die Balkonbrüstung gestiegen, waghalsig nach unten geklettert und schließlich gestürzt, hieß es.

Genauere Angaben zur Identität des Mannes und zu den Vorfällen in der Wohnung machte die Polizei zunächst nicht. Erst sollte die Frau befragt werden. Sie ist den Angaben nach unverletzt geblieben, stand aber unter Schock. Über die dramatischen Szenen im Stadtteil Zschertnitz hatten zuvor mehrere Medien berichtet.