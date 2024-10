Eine Frau übergibt Gegenstände im Wert von tausenden Euro an Unbekannte an ihrer Tür. Die Polizei vermutet einen Betrug dahinter. Welche Masche verwendeten die Täter?

Halle - Eine Frau ist mutmaßlich auf eine Betrugsmasche hereingefallen und hat einen vierstelligen Betrag sowie Schmuck an Unbekannte an ihrer Haustür übergeben. Die Täter hätten sie zuvor angerufen und behauptet, ihre Wohnung in Trotha (Halle) sei verstrahlt, teilte die Polizei mit. Aus diesem Grund habe sie ihre Wertsachen jemandem übergeben sollen, der diese an der Tür abholen werde. Die Polizei ermittle nun wegen des Verdachts auf Betrug.

Zudem weist die Polizei darauf hin, ungewöhnliche Telefonate dieser Art abzubrechen und keine Wertgegenstände an fremde Menschen an der Tür zu übergeben.