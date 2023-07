Bernstadt auf dem Eigen - Eine Autofahrerin ist bei Bernstadt auf dem Eigen im Landkreis Görlitz aus bislang unbekannter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto wurde dadurch zurück auf die Straße geschleudert und kam schließlich in einem Graben zum Liegen, wie die Polizei am Sonntag in Görlitz mitteilte. Die 69-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. Die Straße war am Samstag für mehrere Stunden voll gesperrt.