Eine Frau ist einem Wald auf der Suche nach Pilzen. Als sie eine Schiene überquert, wird sie von einem Regionalzug erfasst.

Zehdenick - Eine Frau ist in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) beim Pilzesammeln von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die 84 Jahre alte Frau war am Morgen in einem Wald nahe der Bundesstraße 109 im Ortsteil Vogelsang auf der Suche nach Pilzen, wie die Polizei mitteilte. Demnach überquerte sie die Bahngleise und wurde von einem Zug erfasst.

Die Frau war den Angaben zufolge mit einem Angehörigen unterwegs. Dieser wurde in eine Klinik gebracht. Die Fahrgäste in dem Regionalzug blieben unverletzt und wurden abgeholt. Die Bahnstrecke und die B109 sind inzwischen wieder freigegeben. Wie genau es zu dem Unfall gekommen sei, werde ermittelt. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, sagte eine Sprecherin.