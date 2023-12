Jena - Bei einem Wohnungsbrand in Jena ist eine 40 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie sei nach dem Brand am Samstagabend in eine Spezialklinik für Brandverletzte gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag auf Anfrage. Die Ursache des Feuers in einem Mehrfamilienhaus sei bislang noch unklar, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatte der MDR über den Brand berichtet.