In einer Einrichtung in Berlin-Mitte wird eine Frau mit schwerer Behinderung aus dem Rollstuhl gestoßen. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Berlin - Eine Frau mit schwerer Behinderung ist in Berlin-Mitte aus dem Rollstuhl gestoßen worden. Eine Mitarbeiterin beobachtete die Tat am Mittwochabend in einer Betreuungseinrichtung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität gegen die 42 Jahre alte mutmaßliche Täterin.

Laut eines Polizeisprechers waren beide Frauen in der Einrichtung untergebracht. Die Leitung entschied den Angaben zufolge, dass die Verdächtige die Einrichtung verlassen müsse. Die 65 Jahre alte Frau im Rollstuhl stürzte nach dem Stoß zu Boden und klagte im Anschluss über Schmerzen in Brust und Rücken. Eine medizinische Behandlung lehnte sie ab, wie es hieß.