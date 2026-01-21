Eine junge Frau lernt im Internet einen Mann kennen. Dieser lockt sie mit Versprechungen von hohen Gewinnen, wenn sie Geld bei ihm investiert.

Die Geschädigte kam dem Betrüger selbst auf die Schliche. Doch da war es bereits zu spät. (Symbolbild)

Köthen/Anhalt - Eine 28-Jährige aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld ist auf einem Dating-Portal um etwa 60.000 Euro betrogen worden. Sie hatte einem im Ausland lebenden Mann über mehrere Wochen hinweg Geld auf ein spezielles Konto überwiesen, wie die Polizei mitteilte. Dieser hatte hohe Gewinne durch die investierte Summe versprochen. Die Frau meldete den Betrug selbst, nachdem sie keinerlei Zugriff mehr auf die Geldsumme besessen hatte, wie es weiter hieß.

Die Beamten raten bei Online-Bekanntschaften zu besonderer Vorsicht. Betrüger versprechen demnach oft schnell verdientes Geld oder Liebe.