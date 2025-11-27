Magdeburg - Die Polizei hat in Magdeburg einen Mann festgenommen, gegen den in Frankreich wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt wird. Ermittlungen hatten ergeben, dass sich der 38 Jahre alte Beschuldigte in Magdeburg aufhält, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Gegen ihn sei zuvor in Frankreich ein Haftbefehl erlassen worden. Nun soll er an die zuständigen Behörden übergeben werden, hieß es.