Die Offensivabteilung von Eintracht Frankfurt schrumpft immer mehr. Wieder fällt im Team des neuen Trainers Albert Riera ein Stürmer aus - und das vor dem Bayern-Spiel.

Frankfurt/Main - Bei Eintracht Frankfurt fehlt in Ansgar Knauff ein weiterer Angreifer wegen einer Verletzung. Der 24-Jährige habe sich einem Eingriff im Bauchbereich unterziehen müssen, teilte der hessische Fußball-Bundesligist mit. Knauff werde bis auf weiteres ausfallen.

Beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach musste schon Neuzugang Arnaud Kalimuendo mit einer Schulterverletzung vom Platz. Die Offensivkräfte Jonathan Burkardt, Younes Ebnatoulib, Michy Batshuayi und Can Uzun fehlten ohnehin.

Auch zwei wichtige Defensivspieler fehlen

In der Abwehr muss der neue Trainer Albert Riera derzeit auf den Dänen Rasmus Kristensen wegen einer Verletzung am Sprunggelenk und Linksverteidiger Arthur Theate wegen einer Knieverletzung verzichten. Die Eintracht tritt am Samstag beim Spitzenreiter FC Bayern München an.