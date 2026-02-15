Jena - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena kommen nicht vom Tabellenende der Bundesliga weg. Gegen Eintracht Frankfurt verloren die Thüringerinnen zu Hause 1:4 (0:2). Jenas Lisa Gora (87. Minute) gelang kurz vor Schluss mit einem Direktschuss in den Winkel das Ehrentor. Einen weiteren Treffer verpasste Isabella Jaron (26.), die per Foulelfmeter am Lattenkreuz scheiterte.

Zur Spielerin des Spiels avancierte Frankfurts Géraldine Reuteler, die dreimal traf (4./31./90.+1). Den vierten Eintracht-Treffer besorgte Nationalstürmerin Nicole Anyomi (47.). Trotz der Niederlage ist der rettende zwölfte Platz für Jena weiter in Reichweite.

Nach der frühen Führung fand die Eintracht schnell zur eigenen Sicherheit und spielte sich eine Vielzahl an Chancen heraus. Lisanne Gräwe (32.) und Rebecka Blomqvist (35.) scheiterten am Aluminium. Die einzige Möglichkeit der Gastgeberinnen in Halbzeit eins vergab Jaron, die einen schmeichelhaften Foulelfmeter zu genau platzieren wollte und dabei ebenfalls nur die Latte traf.

Nach dem Seitenwechsel machte Anyomi schnell alles klar. Danach plätscherte die Partie nur noch vor sich hin. Jena fand bis zum Ehrentor keine Mittel, um den Europapokal-Teilnehmer ernsthaft zu gefährden.