Gera - Die Fördervereine von Zoos, Tier- und Wildparks in Thüringen hoffen darauf, dass es für die Tier- und Freizeiteinrichtungen künftig Förderung vom Land gibt. „Thüringen ist das einzige Bundesland, in welchem es keine Förderung für Infrastrukturmaßnahmen von Zoos, Tier- und Wildparks auf Landesebene gibt“, erklärte Thomas Ziolko, Vizepräsident der Gemeinschaft der Zooförderer e.V. Die Fördervereine im Freistaat hielten im Tierpark Gera ihre erste Regionalkonferenz ab.

Zoos sowie Tier- und Wildparks seien nicht nur touristische und Freizeitziele für viele Menschen, sie hätten auch eine wichtige Aufgabe in der Wissensvermittlung zum Natur- und Artenschutz, erklärten die Fördervereine. Schon jetzt seien die Thüringer Fördervereine eine wichtige Größe in der Arbeit der Zoos und Heimattierparks oder Aquarien. Ihre Mitglieder unterstützen die Einrichtungen nicht nur finanziell, sondern engagieren sich in ihrer Freizeit auch ehrenamtlich. Jede Verbesserung der Tierhaltung, jede Investition in einen Zoo, Tier- oder Wildpark bedürfe zusätzlicher finanzieller Mittel, erklärten sie.