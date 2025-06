Die American Footballer von Berlin Thunder haben im heimischen Preussenstadion den ersehnten zweiten Saisonsieg geschafft. Die Berliner gewannen am fünften Spieltag in der European League of Football (ELF) 38:21 (21:3) gegen die Mannschaft der Fehervar Enthroners. Zuvor gab es drei Auswärtsniederlagen in Folge für das Team von Cheftrainer Jag Bal. Der Hauptstadtclub bleibt trotzdem am Tabellenende seiner Division.

Die Berliner dominierten die ersten beiden Viertel, führten nach Touchdowns durch Samuel Oram-Jones, Jakeb Sullivan und Brandon Polk sowie einer Two-Point-Conversion bereits mit 21:0. In der zweiten Spielhälfte verkürzten die Ungarn durch zwei Touchdowns von Rashad Still noch einmal.

Zwei Minuten vor dem Abpfiff war es dann Berlin, das durch Jonas Gacek zum vorentscheidenden 38:15 kam. Der Abwehrspieler fing einen Pass von Enthroners-Spielmacher Mate Hegedus ab und trug den Ball bis in die Endzone. Fehervar riskierte in der Schlussphase noch einmal alles, kam durch Jon Cole noch einmal heran. Thunder ließ dann aber nichts mehr anbrennen.