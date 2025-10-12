Brandenburg/Havel - In einer Schrebergartenanlage in Brandenburg/Havel ist es zu einer folgenschweren Explosion gekommen. Die Rettungskräfte wurden am späten Samstagabend wegen eines Feuers alarmiert und sahen dann vor Ort mehrere Lauben in Flammen stehen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand und fand dabei eine äußerst schwer verletzte Person vor, die ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst ebenso unbekannt wie die Identität des Opfers.