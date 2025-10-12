Bereits zum 14. Mal wird in Dornumersiel die „Strohballen-Rollmeisterschaft“ ausgetragen. Bei dem Wettbewerb an der ostfriesischen Küste kommt es nicht nur auf Kraft an.

In drei Kategorien (Männer-, Frauen- und Mixteams) wird jeweils ein „Strohballen-Rollmeister“ gesucht. (Archivbild)

Dornumersiel - Sie gehört zu den außergewöhnlichsten Wettkämpfen im Nordwesten Deutschlands: die „Strohballen-Rollmeisterschaft“. Bei dem Wettbewerb im ostfriesischen Landkreis Aurich bewegen Vierer-Teams einen rund 200 Kilogramm schweren Strohballen – auch im Slalom und den Deich hinauf.

Die Quartette, bestehend aus Männer-, Frauen- und gemischten Teams, müssen in Dornumersiel drei Disziplinen in möglichst kurzer Zeit bewältigen: „Deichhochrollen“, Slalom und gerade Strecke.

„Deichhochrollen“ als Königsdisziplin

Als Königsdisziplin gilt das „Deichhochrollen“: Die schweren Ballen sollen mit Hilfe reiner Körperkraft eine rund 80 Meter lange Steigung bis zur Deichkrone überwinden. Beim Slalom-Parcours gilt es, den Ballen um fünf Hütchen zu manövrieren – fürs Umwerfen werden Strafsekunden fällig. Und schließlich werden die Strohballen auf der geraden Strecke über die Ziellinie gerollt.

Gewertet werden laut Rollmeisterschafts-Regelwerk die Ergebnisse aus allen drei Disziplinen. Die benötigten Sekunden eines Teams werden addiert, die Mannschaft mit der kürzesten Zeit gewinnt. In jeder Kategorie (Männer-, Frauen- und Mixteams) wird jeweils ein „Strohballen-Rollmeister“ gekürt.

„Härtestes Rennen Ostfrieslands“

In Dornumersiel ist das Strohballenrollen mittlerweile zur Kultsportart avanciert. Seit 2011 ist das Kräftemessen fester Bestandteil des örtlichen Veranstaltungskalenders. Ausrichter des Wettkampfs ist die Tourismus GmbH der Gemeinde Dornum, die das Event als „härtestes Rennen Ostfrieslands“ betitelt. Auch Nicht-Ostfriesen dürfen teilnehmen.