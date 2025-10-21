Ein Flugzeug fliegt über das Altenburger Land und wird plötzlich von einem Laserpointer angestrahlt. Die Besatzung an Bord wird von dem Licht geblendet und der Pilot muss reagieren.

Altenburg - Unbekannte haben die Besatzung eines Flugzeugs mit einem Laserpointer geblendet. Die Täter richteten den grünen Lichtstrahl vom südlichen Teil von Altenburg (Landkreis Altenburger Land) aus auf das Flugzeug, wie die Polizei Gera mitteilte. Ein Tower des Flugplatzes in Altenburg-Nobitz meldete den Vorfall am Montagabend.

Der Pilot schaltete daraufhin die Beleuchtung des eigenen Transportflugzeugs aus, um die Maschine für die Täter schlechter sichtbar zu machen, wie es hieß. Die Besatzung wurde danach laut Polizei nicht mehr vom Laser getroffen und konnte unbeschadet weiterfliegen.

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und warnt, dass der Lichtstrahl eines Laserpointers Piloten stark blenden kann, was das Leben vieler Menschen gefährdet.