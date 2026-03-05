Der Krieg im Nahen Osten betrifft weiterhin Verbindungen am BER. Ein Großteil der Flüge in und aus der Region fallen am Donnerstag aus.

Berlin - Am Flughafen BER fallen heute wieder viele Flüge aus und in den Nahen Osten aus. Bisher seien 20 von 24 geplanten Abflügen und Ankünften für Donnerstag gestrichen, sagte ein Flughafensprecher am frühen Morgen. Auf der Webseite des Hauptstadtflughafens war zusehen, dass etwa Verbindungen nach Dubai, Beirut oder Doha ausfallen.

Aufgrund des Krieges im Iran kommt es am BER seit dem Wochenende zu weitreichenden Einschränkungen bei Verbindungen in die Region. In den vergangenen Tagen seien von dem Flughafen lediglich Maschinen nach Saudi-Arabien und Jordanien gestartet, so der Sprecher. Auch für den Rest der Woche hätten die Airlines bereits einige Flüge gestrichen.

Für alle derzeit geplanten Flüge in die Region gelte, dass die Fluggesellschaften die Lage fortlaufend bewerten und Streichungen jederzeit möglich sein. „Allen Passagieren mit Ziel Nahost empfehlen wir daher dringend: Prüfen Sie regelmäßig Ihren Flugstatus bei der Airline“, sagte der Sprecher. In dieser Woche seien jedoch nur wenige Reisende in den Nahen Osten vergeblich am Hauptstadtflughafen erschienen.