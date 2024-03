Der Sommer nähert sich und damit die Haupturlaubszeit. Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bieten unter anderem neue Flüge in den Süden an. Welche Ziele man nun alle erreicht.

Leipzig - Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden starten mit teils neuen Zielen in ihren Sommerflugplan. Hinzugekommen sind unter anderem neue Ziele an das Mittelmeer und den Südosten Europas, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mit.

Neuer Flugplan für den Sommer 2024 ab Leipzig/Halle: Mit Spanien und Nordafrika

Der bisherige Sommerflugplan mit Flügen ab Leipzig/Halle wurde um folgende Angebote erweitert:

Jerez de la Frontera (Südspanien)

Agadir (Marokko)

Bukarest (Rumänien)

Tirana (Albanien)

16 Länder werden im Rahmen des Sommerflugplans angeflogen, darunter:

Türkei

Spanien

Griechenland

Bulgarien

Ägypten

Italien

Portugal

Tunesien

Marokko

Vereinigte Arabische Emirate

Kroatien

Albanien

Rumänien

Zypern

Der Sommerflugplan gilt vom 31. März bis 26. Oktober 2024. Insgesamt enthält der Sommerflugplan von Leipzig/Halle aus Verbindungen zu 33 Zielen in 16 Ländern, darunter die Urlaubsziele Antalya (Türkei), Hurghada (Ägypten) und Mallorca (Spanien).

Flughafen Dresden: So sieht der neue Flugplan für den Urlaub im Sommer 2024 aus

Neue Ziele für den Urlaub ab dem Flughafen in Dresden sind:

die griechische Insel Santorin

Faro, die Hauptstadt der portugiesischen Algarve

Tunesien

Insgesamt werden zwölf Länder mit beliebten Zielen angeflogen:

Türkei

Spanien

Ägypten

Bulgarien

Griechenland

Tunesien

Italien

Portugal

Montenegro

Kanaren

Am Flughafen Dresden werden bis zu 104 Flüge wöchentlich starten. Laut Sommerplan sollen 22 Ziele in zwölf Ländern angeflogen werden.

Den Angaben zufolge zählte der Dresdner Flughafen im vergangenen Jahr rund 930.000 Fluggäste, in Leipzig/Halle waren es rund 2,1 Millionen.