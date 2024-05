Flugreisen sind für Hunde meist beängstigend – vor allem dann, wenn sie in einer Box im Frachtraum mitfliegen. Die neue Fluggesellschaft Bark Air will Hunden das Fliegen so angenehm wie möglich machen: mit bequemen Sitzen, Hunde-Donuts und Hühnerbrühe.

New York. - Flugreisen sind für Hunde beängstigend – ganz egal, ob sie als Handgepäck in der Kabine oder in einer Box im Frachtraum mitfliegen. Letzteres ist meist dann der Fall, wenn die Vierbeiner mehr als acht Kilo wiegen.

Die amerikanische Fluggesellschaft Bark Air ("bark" bedeutet übersetzt "bellen") möchte Flugreisen für Hunde so angenehm wie möglich machen. "Wir sind hier, um das Fliegen für Hunde zu revolutionieren", heißt es auf der Website des Unternehmens.

Ab dem 23. Mai 2024 fliegt Bark Air zwischen New York und Los Angeles sowie zwischen New York und London. Die Flugzeuge des Typs Gulfstream G550 bieten theoretisch Platz für 15 Hunde und ihre Besitzer, doch das Unternehmen wird die Anzahl auf zehn Vierbeiner beschränken. So soll sichergestellt werden, dass sich die Hunde während des Flugs "bequem ausbreiten" können.

Bark Air: Weltweit erste Airline für Hunde geht an den Start

Am Gate bekommen Hundebesitzer nach Angaben der Airline eine Tasche mit "beruhigenden Leckerlis" und Kotbeuteln. An Bord des Flugzeugs laufe Musik, außerdem gebe es "warme, nach Lavendel duftende Erfrischungstücher und andere Annehmlichkeiten, damit sich jeder Hund wohlfühlt".

Darüber hinaus erhielten die Hunde ein Getränk ihrer Wahl und "verschiedene Leckerlis, Snacks und Überraschungen". Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel Hunde-Donuts und "Doggie Champagner" (was nichts anderes als Hühnerbrühe ist).

Fluggesellschaft Bark Air: So ist CEO Matt Meeker auf die Idee gekommen

Matt Meeker ist Geschäftsführer und Mitbegründer von Bark Air. Seine Dogge habe ihn auf die Idee gebracht, eine Fluggesellschaft für Hunde zu gründen. Das sagte Meeker der Washington Post.

Die Dogge habe in ihrem zwölfjährigen Leben fast zwei Dutzend US-Staaten und Kanada besucht, aber nie die Westküste oder Europa. Das Fliegen mit großen Hunden sei zu schwierig. Sie dürfen nicht mit in die Kabine, sondern müssen im Frachtraum des Flugzeugs mitfliegen.

Um nachzuempfinden, wie es sich für ein Tier anfühlt, in einer kleinen Transportbox im Frachtraum zu reisen, tat Meeker genau das: Er ließ sich in eine Transportbox sperren, in den Frachtraum verladen und flog so von Florida nach New York.

"Es war sehr beengt, sehr dunkel. Laute Geräusche. Desorientierend. Kein Essen oder Wasser. Keine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen", sagte Meeker der Washington Post. "Es war sehr, sehr schrecklich."

Bark Air: So teuer sind die Flugtickets

So löblich die Idee ist, Hunden das Fliegen zu erleichtern, so teuer sind die Flüge von Bark Air allerdings auch. Der einfache Flug von New York nach Los Angeles kostet für einen Hund und einen Begleiter 6.000 Dollar, der Flug von New York nach London liegt bei 8.000 Dollar.

Geschäftsführer Meeker hofft, die Flotte in Zukunft auf größere Flugzeuge erweitern und so die Flugpreise senken zu können.