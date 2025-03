Ohne Führerschein flieht ein minderjähriger Autofahrer vor der Polizei – und fährt in eine Hauswand. Eine Fußgängerin wird dabei schwer verletzt.

Eine Radfahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Berlin - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 17 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein in Berlin einen schweren Unfall verursacht. Fünf Personen wurden bei dem gefährlichen Fahrmanöver verletzt, eine davon schwer. Die Frau kam in ein Krankenhaus, es bestehe derzeit keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Polizei war der Minderjährige am Mittwochabend mit mehreren Insassen in einem Carsharing-Auto im Ortsteil Gesundbrunnen unterwegs. Die Polizisten wollten den 17-Jährigen kontrollieren, weil er ihnen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war.

Mitfahrer fliehen aus dem Auto

Der Fahrer stoppte den Wagen zunächst, woraufhin mehrere Personen aus dem Auto flüchteten, wie die Polizei berichtete. Dann habe der 17-Jährige den Rückwärtsgang eingelegt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei habe er mit der offenen Fahrertür einen Polizeibeamten erfasst, der zu Boden stürzte und sich an der Hand verletzte.

Der 17-Jährige beschleunigte und fuhr - immer noch im Rückwärtsgang - eine 32-jährige Radfahrerin und drei Fußgänger im Alter von 18, 45 und 25 Jahren um, die auf dem Gehweg standen. Anschließend prallte der Wagen auf dem Gehweg der Brunnenstraße gegen eine Hauswand.

Die 25 Jahre alte Fußgängerin wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und von Passanten befreit, die das Auto anhoben. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen beiden Fußgänger wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Auch der verletzte Polizist musste in eine Klinik. Die Radfahrerin wurde an der Hüfte verletzt, konnte ihren Weg aber fortsetzen.

Festnahme am Unfallort

Der 17-Jährige wurde noch am Unfallort festgenommen. Er soll nach Polizeiangaben keine gültige Fahrerlaubnis haben. Gegen ihn werde wegen mehrerer Verkehrsstraftaten und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit.

Zwei ebenfalls 17-jährige Mitfahrer stellten sich der Polizei. Eine Sprecherin konnte zunächst keine Angaben dazu machen, ob es noch weitere Mitfahrer gegeben habe. In einem Tweet der Polizei war zuvor noch von drei weiteren Insassen im Alter von 16 bis 19 Jahren die Rede.

Mietauto eigentlich erst ab 18 Jahren möglich

Das Auto war ein Fahrzeug des Carsharing-Anbieters Miles. Eine Nutzung sei erst ab 18 Jahren möglich, sagte Miles-Sprecherin Nora Goette der Deutschen Presse-Agentur. In dem Fall des 17-Jährigen sei nach aktuellem Kenntnisstand ein zugelassener Account einer anderen Person genutzt worden. „Die Log-In Daten inklusive persönlicher PIN zum Öffnen des Fahrzeugs wurden offenbar vom Account-Inhaber an eine minderjährige Person weitergegeben“, so Goette.

Das sei ein schwerer Verstoß gegen die Mietbedingungen. „Unsere Toleranz für ein solches Verhalten liegt bei null und unsere Gedanken sind bei der lebensgefährlich verletzten Frau und allen weiteren Betroffenen.“