Florenz - Fußball-Nationalspieler Robin Gosens von der AC Florenz hat sich verletzt und wird sich den deutschen Fans nicht präsentieren können. Der Schienenspieler habe sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der italienische Erstligist mit. Damit ist ein Einsatz des 31-Jährigen im Conference-League-Spiel an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim 1. FSV Mainz 05 ausgeschlossen. Wie lange Gosens pausieren muss, ist noch unklar.

Trainer und Mannschaft stehen in der heimischen Liga schwer unter Druck. Florenz belegt in der Serie A derzeit den letzten Platz. Besser läuft es auf europäischer Bühne: Die Italiener führen die Tabelle nach zwei Spieltagen mit zwei Siegen an. Auch Mainz war bislang zweimal erfolgreich.