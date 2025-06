Großer Feuerwehreinsatz im Landkreis Cuxhaven: In Hemmoor brennt ein Fleischergeschäft - das hat auch Folgen auf den Straßenverkehr.

Fleischerei steht in Flammen

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolbild)

Hemmoor - Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr zu einem Brand einer Fleischerei in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) angerückt. „Das Gebäude steht in Vollbrand“, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem derzeitigen Stand seien keine Personen verletzt worden. Das Feuer brach gegen 7.30 Uhr aus. Die Ursache sei bisher noch unklar. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Derzeit ist die Bundesstraße 73 voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Strecke weiträumig zu umfahren.