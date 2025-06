Gewitter und Schauer prägen das Wetter in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg. Tagsüber steigen die Temperaturen auf mehr als 20 Grad.

Potsdam/Berlin - Schauer und Gewitter kommen am Donnerstag auf die Menschen in Brandenburg und Berlin zu. Ab Mittag blitzt und donnert es gebietsweise, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu fallen Schauer, lokal kommt es zu Starkregen und es wehen Windböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Abends beruhigt sich das Wetter langsam. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen sich die Schauer zurück, später fällt im Westen von Brandenburg etwas Regen. Es kühlt ab auf 15 bis 12 Grad. Am Freitag bleibt das Wetter ungemütlich: Die Meteorologen kündigen einzelne Schauer und Gewitter an. Abends zieht sich der Regen wieder zurück. Die Höchstwerte liegen wie am Vortag zwischen 21 und 24 Grad.

Nach einer bewölkten Nacht mit wenig Regen und Minimaltemperaturen zwischen 15 und 12 Grad startet der Samstag bedeckt. Immer wieder regnet es, auch Gewitter sind bei maximal 24 Grad nicht ausgeschlossen.