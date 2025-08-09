In einem leerstehenden Gebäude bricht ein Feuer aus. Als die Feuerwehr eintrifft, brennt bereits eine Dachgeschosswohnung.

Bremerhaven - Mit Hilfe von zwei Drehleitern hat die Feuerwehr in Bremerhaven einen Brand im Dachgeschoss eines Gebäudes bekämpft. In dem leerstehenden Haus war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Brandbekämpfer am Einsatzort eintrafen, schlugen die Flammen demnach aus mehreren Fenstern einer Dachgeschosswohnung. Das Feuer hatte bereits auf das Dachtragwerk übergegriffen.

Die Feuerwehr verhinderte demzufolge ein Ausbreiten der Flammen auf das Nachbargebäude und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.