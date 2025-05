Die Heringsfischerei hat in Emden eine lange Tradition. Einmal im Jahr erinnert die Stadt daran mit einem großen Volksfest. Bei der Auswahl an Matjes-Köstlichkeiten gibt es diesmal eine Premiere.

Emden - Traditionsschiffe bestaunen, Shantys hören und jede Menge Fisch kosten: Emden steht am langen Himmelfahrtswochenende wieder ganz im Zeichen des Matjes. Zu den Matjestagen, einem der größten Festivals dieser Art in Norddeutschland, werden in der Seehafenstadt wieder bis zu 180.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, sagt der Sprecher des Arbeitskreises Emder Matjestage, Frank Nowak. Matjes, also der jung gefangene, gesalzene und gereifte Hering, gilt heute als Fischdelikatesse - früher war der Fisch ein Grundnahrungsmittel. Auch daran erinnert das Volksfest in Ostfriesland.

Neue Matjes-Kreationen

In diesem Jahr legten die Matjestage einen Schwerpunkt auf die Kulinarik, sagt Nowak. Neben der Emder Heringsbraterei, in der gebratene Heringsfilets klassisch mit Bratkartoffeln und Speck angeboten werden, gibt es in diesem Jahr erstmals auch eine „Matjesdiele“. Das Prinzip sei ähnlich wie bei einer Eisdiele, sagt Nowak. In einem Becher gibt es Matjessalate nach mehreren Rezepturen mit roter Beete, Senf oder Sahne, in rot, gelb oder weiß - serviert auf feinen Kartoffelstreifen.

Mit den Matjestagen erinnert Emden an die lange Tradition der ostfriesischen Heringsfischerei. Einst war der Fisch Grundnahrungsmittel und brachte Ostfriesland Wohlstand. Das Fest und die Heringsfischerei seien in der Region tief verwurzelt, sagte Nowak. In vielen Emder Familien hätten früher Fischer, Fassmacher oder Netzflicker gearbeitet. 1969 wurde die Fischerei nach Bremerhaven verlagert, nachdem sie zuvor mehr als 450 Jahre lang große wirtschaftliche Bedeutung für die Einwohner Emdens hatte.

Die Kulisse für das Volksfest bilden auch dieses Jahr viele Traditionsschiffe, die an den Delft kommen - rund zwei Dutzend Schiffe erwartet der Arbeitskreis. Für Musik sorgen knapp 40 Shantychöre aus Norddeutschland und den Niederlanden. „Die Matjestage sind auch ein deutsch-niederländisches Freundschaftsfest“, sagt Nowak. Neben Chören kämen auch viele Besucherinnen und Besucher aus dem Nachbarland nach Emden.

Woher der Emder Matjes kommt

Der Matjes, der bei dem Volksfest angeboten und verspeist wird, wurde bei einem Testessen mit 50 Probeessern aus verschiedenen Partien ausgewählt. Das Ergebnis sei in diesem Jahr knapp gewesen, sagte Nowak. Am Ende habe ein Fang aus kalten, nordnorwegischen Gewässern das Rennen gemacht. In Emden wurden die Fische dann mit der Verarbeitung veredelt.

Eröffnet wird das Fest traditionell vom Emder Oberbürgermeister. Sein Amtsvorgänger hatte 1597 die Emder Heringsordnung erlassen, die den genauen Umgang mit dem Lebensmittel regelte. Schmeckt dem Rathauschef der Matjes, wird eine Schiffsglocke geläutet. Die Traditionsschiffe antworten dann mit ihren Signalen und eröffnen so das Fest.