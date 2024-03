Geisternetze treiben durch die Meere - sie sind tödliche Fallen für Fische und Meeressäuger und auch in Nord- und Ostsee eine Belastung für die Umwelt. Der WWF setzt auf Partner bei der Beseitigung der Gefahr.

Finn Viehberg (l-r), Leiter des WWF Ostsee-Büros, Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Heike Vesper, Vorstand Transformation Politik und Wirtschaft beim WWF Deutschland, halten Teile von Geisternetzen in ihren Händen.

Schwerin - Bei der Suche nach sogenannten Geisternetzen und deren Bergung hat sich nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation WWF die enge Zusammenarbeit mit Fischern und Freizeittauchern bestens bewährt. Die genaue Kenntnis der Fischer über die Küstengewässer und zielgerichtete Informationen der Taucher seien unverzichtbar, um das Problem effektiv und dauerhaft zu lösen, sagte WWF-Mitarbeiterin Andrea Stolte am Mittwoch bei einer Fachtagung in Schwerin.

Sie verwies auf die Ergebnisse eines nun zu Ende gegangenen dreijährigen Pilotprojektes, bei dem in Mecklenburg-Vorpommern mit finanzieller Unterstützung des Landes Kooperationen und Methoden zur Beseitigung der oft gefährlichen Altlasten erprobt wurden. Die Erfahrungen würden nun Schleswig-Holstein genutzt, wo im Herbst 2023 an der Ostseeküste ein ähnliches Projekt begonnen habe. In der Nordsee hingegen herrschten durch die Gezeiten andere Bedingungen.

Stolte mahnte, es müssten regionale Meldestellen für Netzverluste eingerichtet und klare Entsorgungswege für nicht mehr nutzbare Fanggeschirre festgelegt werden. Bund und Länder seien in der Pflicht, dafür einheitliche Regelungen zu finden.