Ein Finanzexperte sowie ein investitionswilliger Mann scheinen eine gute Kombination zu sein. Es sei denn, der Experte entpuppt sich als Betrüger.

Jena - Ein Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis hat seit Beginn des Jahres über 100.000 Euro an einen unbekannten Betrüger verloren. Der 57-Jährige hatte über zwei Monate hinweg Geld auf ein Konto im Ausland überwiesen, wie die Polizei mitteilte. Ein angeblicher Finanzexperte im Internet brachte den Mann auf seiner Suche nach einer Investitionsmöglichkeit zu den Überweisungen, wie es hieß. Zu spät habe das Opfer den Betrug bemerkt. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt.