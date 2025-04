Früher hat manchmal schon der Einzug ins DFB-Pokal-Finale gereicht, um in den Europacup zu kommen. Die schlechte Nachricht für Sensations-Außenseiter Bielefeld: Inzwischen ist das nicht mehr so.

Düsseldorf - Nach der Sensation gegen Bayern Leverkusen fährt Arminia Bielefeld nach Berlin - für einen Einzug in den Europacup aber muss der Fußball-Drittligist das DFB-Pokal-Finale auch gewinnen. Anders als früher gilt nämlich schon seit zehn Jahren die Regelung, dass nur der Pokalsieger fix einen internationalen Startplatz bekommt. Sollten die Arminen also am 24. Mai in Berlin das Endspiel verlieren, würden sie auch dann nicht in den Europacup kommen, wenn ihr Finalgegner sich bereits über die Bundesliga qualifiziert.

Das heißt im Umkehrschluss, dass andere Bundesligisten - aus eigenem Interesse - wohl nicht Bielefeld im DFB-Pokal-Finale die Daumen drücken. Denn nur wenn der Pokalsieger auch über die Bundesliga-Tabelle einen internationalen Platz bekäme, dann rückt der Tabellensiebte in den Europapokal nach.