Potsdam - Die Filmuniversität in Babelsberg lädt am Samstag zum jährlichen Tag der offenen Tür. Das Angebot richte sich vor allem an Studieninteressierte, hieß es von der Hochschule. Die einzelnen Studiengänge präsentierten ihr Angebot und führten durch ihre jeweiligen Fakultäten. Darüber hinaus gebe es eine Fachberatung oder individuelle Beratungen zu den Mappen, mit denen sich die Studierenden an der Uni bewerben können. Außerdem würden die Projekte aktueller Studenten und von Absolventen gezeigt.

An der Filmuniversität studieren nach Angaben der Hochschule aktuell rund 1000 Studierende. Demnach ist sie die größte unter den staatlichen deutschen Filmhochschulen. Die Bewerberzahlen steigen seit Jahren kontinuierlich.