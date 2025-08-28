Um der Polizei zu entkommen, ist ein Mann in Gera über mehrere Balkone eines Mehrfamilienhauses geklettert. Doch die Polizisten waren schneller.

Mit waghalsiger Kletterei an einem Haus hat ein Mann in Gera erfolglos versucht, seiner Festnahme zu entkommen. (Symbolbild)

Gera - Mit einem waghalsigen Klettermanöver über mehrere Balkone hat ein 30-Jähriger in Gera erfolglos versucht, die Polizei abzuhängen. Die sprach von einem „filmreifen Fluchtversuch“.

Der Mann sei per Haftbefehl gesucht worden - warum genau, ließ die Landespolizeiinspektion Gera in ihrer Mitteilung offen. Als ihn die Polizisten in einem Mehrfamilienhaus aufsuchten, sei er auf den Balkon einer Nachbarin geflüchtet und weiter eine Etage nach unten geklettert. Von dort wollte er durch eine andere Wohnung entkommen.

Allerdings waren die Polizisten schneller und nahmen den Mann fest. „Die nächste Zeit verbringt der 30-Jährige in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt - ohne Balkon“, so die Polizei.