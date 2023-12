Gröningen - Unbekannte Diebe haben aus einem Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gröningen (Landkreis Börde) eine größere Menge Feuerwerkskörper entwendet. Laut Aussage der Mitarbeiter beläuft sich der Schaden schätzungsweise auf einen oberen vierstelligen Bereich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Den Angaben zufolge öffneten die Täter in der Zeit vom 21. Dezember bis 27. Dezember gewaltsam den frei zugänglichen Container, in dem mehrere Platten mit Feuerwerk für den bevorstehenden Silvesterverkauf gelagert wurden.