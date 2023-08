Schiffdorf - Ein Rind ist auf einer Weidefläche in Schiffdorf-Spaden (Landkreis Cuxhaven) in einen Wassergraben gefallen. Die Feuerwehr befreite das in Not geratene Tier, indem sie es mit einem Gurt und einem Trecker aus dem Graben hievte, wie sie am Donnerstagabend mitteilte. Wieso das Rind am Dienstagabend in den Graben geraten war, war zunächst nicht bekannt. Als die Einsatzkräfte anrückten, stand das Tier mit weit aufgerissenen Augen im Wasser - dieses reichte bis zum Kinn.