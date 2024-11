In einem Wohnhaus in Leipzig bricht am Donnerstagabend ein Feuer aus. Der Mieter der Brandwohnung wird schwer verletzt geborgen.

Leipzig - Die Feuerwehr hat aus einer brennenden Wohnung in Leipzig einen schwer verletzten Mann gerettet. Der 73 Jahre alte Mieter kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Weitere Verletzte gab es nicht. Der entstandene Schaden wurde zunächst nicht beziffert.

Laut Polizei brach das Feuer am Donnerstagabend in der Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Bewohner wurden aus dem Haus geholt und sammelten sich in einem benachbarten Geschäft. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung und barg den Mann. Das Feuer wurde gelöscht und ein Ausbreiten verhindert.