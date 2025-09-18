Die Feuerwehr rückt zu einer brennenden Wohnung in Chemnitz an. Vor Ort müssen die Feuerwehrleute zwei Menschen mit Hilfe einer Drehleiter vor den Flammen retten.

Chemnitz - Die Feuerwehr hat zwei Menschen in Chemnitz mit einer Drehleiter aus einer brennenden Wohnung gerettet. Ein 40-Jähriger kam am Mittwochabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Noch sei unklar, was das Feuer in der Wohnung ausgelöst habe. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Ermittler soll die Wohnung nun untersuchen.