Verwirrung in Halle: Unbekannte haben die Stadt an der Saale kurzerhand zur Landeshauptstadt Magdeburg erklärt.

Halle - Unbekannte haben in Halle ein Ortsschild gegen eins von Magdeburg ausgetauscht. Autofahrer meldeten das falsche Schild an der Bundesstraße 80 am Morgen der Polizei, wie die Beamten in Halle mitteilten.

Dort prangte demnach ein Schild mit der Aufschrift „Magdeburg Landeshauptstadt“. Die Polizei entfernte es und will klären, ob Magdeburg das entsprechende Schild fehle.