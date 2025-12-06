Der Nikolaus kommt aus luftiger Höhe: Höhenretter haben zum Nikolaustag kranke Kinder zum Staunen gebracht. Bei einem besonderen Einsatz wurden ihnen Kuscheltiere und Lebkuchen gebracht.

Zum Nikolaustag haben Höhenretter der Feuerwehr in Bautzen kleine Patienten im Krankenhaus überrascht. (Symbolfoto)

Bautzen/Chemnitz - Höhenretter der Feuerwehr haben Kinder im Bautzner Krankenhaus zum Nikolaustag überrascht. Als Nikolaus verkleidet habe sich ein Kamerad am Vormittag von der Drehleiter zum Balkon der Kinderstation abgeseilt, sagte Stadtsprecherin Josephine Brinkel. Begleitet wurde er von einer Kollegin im Engelskostüm.

Die Aktion sei von den kleinen Patienten aufmerksam verfolgt worden. Von den kostümierten Feuerwehrleuten hätten sie ein Geschenk mit Kuscheltier und Lebkuchen erhalten. „Die Kinder waren sehr glücklich“, sagte Brinkel.

Auch in Chemnitz und Zwickau wollten Höhenretter der Feuerwehr zum Nikolaustag kranken Kindern eine Freude machen.