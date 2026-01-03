Stromnetz Berlin arbeitet an der Lösung, doch ein Ende des Ausfalls ist aktuell nicht absehbar. Die Feuerwehr rät zu besonderer Vorsicht im Umgang mit Kerzen und Heizgeräten.

Berlin - Der große Stromausfall im Südwesten Berlins könnte länger andauern. Eine konkrete Information dazu gab es gegen Mittag jedoch noch nicht. Die Feuerwehr teilte im Internet mit: „Wann die Stromversorgung wieder hergestellt wird, ist noch unklar. Es ist mit einem längeren Ausfall zu rechnen.“

Weiter hieß es: „Stromnetze Berlin arbeitet so schnell es geht an einer Lösung des Problems. Momentan ist nicht absehbar, wie schnell es behoben werden kann. Es muss momentan davon ausgegangen werden, dass der Stromausfall länger andauert.“

Der Netzbetreiber Stromnetz Berlin hatte am Vormittag noch auf seiner Internetseite geschrieben, der Ausfall dauere voraussichtlich mindestens bis zum Abend. Nun hieß es an dieser Stelle: „Ein Zeitpunkt für die Wiederversorgung ist zurzeit nicht bekannt.“

Angesichts der winterlichen Minustemperaturen und des möglichen Ausfalls von Licht und Heizungen, die teilweise auch auf Strom für Pumpen oder andere Technik angewiesen sind, riet die Feuerwehr: „Vorsicht beim Umgang mit Kerzen - lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt. Lieber Taschenlampen als Kerzen benutzen! Gasbetriebene Heizgeräte und Einweggrills nicht in Innenräumen benutzen. Wärmen Sie sich mit Pullovern und Decken.“