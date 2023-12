Bremen - Aufgrund der hohen Wasserstände sind in Bremen nach Angaben der Feuerwehr einige Wege, Gärten und Keller vollgelaufen. Allerdings sei nur in wenigen Fällen die Lage so, dass die Feuerwehr mit ihren Mitteln unterstützen müsse, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit. Bürgerinnen und Bürger könnten auch selber vorsorgen und sich selber helfen. Dazu gehöre, wertvolle Gegenstände aus Kellerräumen zu entfernen und vorsorglich technische Geräte vom Strom zu trennen.

Die Räume sollten regelmäßig kontrolliert und Pumpen sowie Eimer zum Wasserschöpfen bereitgehalten werden. Bei Wasser im Keller müsse unbedingt der Strom abgeschaltet werden, hieß es weiter. Wenn der Wasserstand dynamisch ansteige oder eine eigenständige Bergung von wertvollen Gegenständen nicht mehr möglich sei, sollten Bürger den Notruf 112 wählen.