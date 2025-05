Noch aus vielen Kilometer Entfernung ist eine riesige Rauchwolke zu sehen. In Berlin-Haselhorst ist ein Feuer in der Halle einer Autowerkstatt ausgebrochen. Für die Feuerwehr ist es ein Großeinsatz.

Die Berliner Feuerwehr musste zu einem Einsatz in Spandau ausrücken, um den Brand in einer Lagerhalle zu löschen.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz in Spandau ausgerückt. Dort ist am Nachmittag die Halle einer Autowerkstatt in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf dpa-Anfrage erläuterte. Die Löscharbeiten waren am frühen Abend noch nicht abgeschlossen. „Es gab zwei verletzte Personen, die sich mit Rauchgasen vergiftet haben“, so der Sprecher. Eine davon sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort im Zitadellenweg im Spandauer Stadtteil Haselhorst. Dort habe eine Werkstatthalle gebrannt. Durch das Feuer seien mehrere Pkw beschädigt worden. Zum Ausmaß der Schäden insgesamt könne die Feuerwehr aber keine Angaben machen. „Die Kriminalpolizei übernimmt die Ursachenermittlung“, sagte der Sprecher.

Teil des Daches eingestürzt

Während der Löscharbeiten ist den Angaben zufolge ein Teil des Daches eingestürzt. Außerdem seien mehrere Druckgasbehälter explodiert, die sich in der Werkstatt befunden haben. Die Einsatzkräfte hätten sich deshalb vorübergehend zurückziehen müssen.

Erschwert wurde deren Arbeit dem Sprecher zufolge durch einen Rohrbruch, der dazu führte, dass zeitweilig nicht genügend Löschwasser zur Verfügung stand.

Die Löschwasserversorgung sei dann mit Hilfe eines Löschboots organisiert worden, das Wasser aus einem nahegelegenen Kanal aufgenommen habe. Die riesige Rauchsäule über dem Brandort im Zitadellenweg war am frühen Nachmittag noch in weiter Entfernung zu sehen.