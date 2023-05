Wolfsburg - Die Feuerwehr hat im Allerpark in Wolfsburg eine Hündin aus einem Kastenwagen befreit. Wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtete, hörten Spaziergänger am Samstagnachmittag dumpfes Bellen und Winseln aus dem abgeschlossenen Wagen. Da das Fahrzeug in der prallen Sonne stand, riefen sie die Polizei, welche ohne Erfolg versuchte, den Halter zu erreichen. Die Feuerwehr öffnete den Kofferraum und befreite die Mischlingshündin aus einer hölzernen Transportbox. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie rund 90 Minuten eingesperrt.

Gegen den Halter wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Polizei Wolfsburg appelliert an alle Halter, ihre Tiere nicht in geschlossenen Autos zu lassen.