Eine Meldung wegen Ruhestörung hat in Brandenburg an der Havel zu einem brenzligen Einsatz der Polizei geführt. Am Ort begegnete den Beamten ein mit einer Axt bewaffneter Mann.

Ein Mann hat in Brandenburg an der Havel mit einer Axt Polizisten bedroht. (Symbolbild)

Brandenburg an der Havel - Ein 50-Jähriger hat in Brandenburg an der Havel mehrere Polizisten mit einer Axt bedroht. Die Beamten seien wegen einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Dort hätte der Mann sie am frühen Sonntagmorgen im Flur mit der Axt bedroht. „Statt sich zurückzuziehen, ging er in bedrohlicher Weise auf die Beamtinnen und Beamten zu“, beschrieb die Sprecherin die Situation. Die Polizisten setzten daraufhin einen Taser ein und überwältigten den Mann.

Der Mann war den Angaben zufolge im Anschluss weiterhin aggressiv und unkooperativ. Er zeigte zudem Anzeichen psychischer Auffälligkeit und wurde deshalb in ein Fachklinikum eingewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen.