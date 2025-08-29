Beim Werken im eigenen Garten entfacht ein Mann einen Brand – mit Folgen: Carport und Garage sind zerstört. Was genau passierte, bleibt vorerst ein Rätsel.

Grimma - Ein Mann hat in Grimma (Landkreis Leipzig) beim Werken auf seinem Grundstück ein Feuer ausgelöst, das einer ersten Schätzung zufolge einen Schaden von rund 300.000 Euro angerichtet hat. Bei den Handwerksarbeiten geriet am Donnerstagnachmittag zunächst ein Gefäß in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen demnach auf einen Carport, eine Garage und ein weiteres Gebäude über.

Die Feuerwehr brachte den Brand den Angaben zufolge unter Kontrolle. Der Carport und die Garage brannten vollständig nieder. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Was für Handwerksarbeiten der 37-Jährige durchführte, dazu machte die Polizei keine Angaben. Auch war zunächst nicht klar, was für ein Gebäude neben der Garage in Brand geriet.